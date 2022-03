Padden handje helpen nog nodig in Wijhe of redt amfibie zich straks zelf? ‘Afwachten of nieuwe aanpak werkt’

Het huis van Hanneke in Den Ham zit nu al vol scheuren, verzakt half Vroomshoop straks ook? ‘Dit wordt alleen maar erger’

Ze is er geboren en getogen. Hanneke Bloemendal (52) woont al langer aan de Bakkerweg, dan dat Vitens er grondwater oppompt. Ze zag de afgelopen jaren de scheuren in haar woning langzaamaan toenemen. En nu Vitens drie keer zoveel water wil oppompen, vreest ze dat de schade alleen maar toeneemt en verergert. „Het invloedgebied telt 900 huizen. Maar een schaderegeling is er niet.”

18 maart