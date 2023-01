Parkieten van René Krommendijk (66) uit Nijverdal blijken goud waard op WK in Italië: ‘Even onder de plantenspuit vinden ze heerlijk’

Zwembad in Luttenberg kan hoofd net boven water houden: geld nodig voor vernieuwen

Twee nieuwe glijbanen en een speeleend voor de allerkleinsten. Een tegelbad dat aan renovatie toe is. De machinekamer die een oplapbeurt kan gebruiken. Het zwembad in Luttenberg is dringend aan vernieuwingen toe. Maar het kostenplaatje - circa 100.000 euro - is voor de stichting die het zwembad beheert, teveel gevraagd.

