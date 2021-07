Parochianen zien ‘knarrenhof’ zitten in Pauluskerk Raalte, maar: ‘Er zijn meer partijen met plannen’

UPDATE Zeven Sallandse kerken sluiten de deuren de komende jaren: ‘Kerkgebou­wen te groot en te kostbaar’

10 juli De komende jaren worden zeven kerken in de gemeente Raalte en in Haarle gesloten. Dat heeft het Parochie Heilig Kruis besloten. Gefaseerd sluiten de deuren van de kerken in Mariënheem, Nieuw-Heeten, Heeten, Broekland, Luttenberg en Haarle in de komende vijf jaar. Ook de Pauluskerk in Raalte moet dicht.