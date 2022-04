Passiekruis geplaatst bij Nicolaaskerk in Heino

‘Racebaan’ in Wesepe gaat na jaren op de schop: ‘Vanaf de rotonde scheuren ze hier keihard langs’

Van racebaan naar dorpsstraat. De Raalterweg in Wesepe gaat binnenkort op de schop. De aanpassingen gaan zorgen voor meer veiligheid én woonplezier, is de hoop in het dorp. ,,Vanaf de rotonde scheuren ze hier keihard langs.”

5 april