Persoonlijke verhalen drijfveer achter viering 75 jaar bevrijding van Raalte

Met een vrijheidsconcert bij de Basiliek van de Heilige Kruisverheffing aan de Kerkstraat in Raalte eindigt op 5 mei 2020 een periode van drie weken die volledig in het teken staat van 75 jaar bevrijding. Het Orkest over de IJssel, onder leiding van Raaltenaar Hans Groen, aangevuld met regionale artiesten verzorgt het concert. Hierbij worden op de kerk met grote beamers (‘videomapping’) beelden uit de oorlogsjaren geprojecteerd.

Toen Groen ondernemer Rob Aa over zijn plannen voor het concert vertelde, kwam Aa op het idee al op 11 april, de dag waarop Raalte in 1945 werd bevrijd, met de festiviteiten te beginnen. Hij verzamelde daarna een groep enthousiastelingen om zich heen. Binnenkort is stichting Raalte Viert Vrijheid een feit.

Dat het nu nog mogelijk is persoonlijke verhalen uit de oorlogsjaren met elkaar te delen, is voor Aa en zijn ‘crew’ een belangrijke drijfveer. ,,Mijn vader zat in Raalte in het verzet. Zijn verhalen hebben op mij diepe indruk gemaakt toen ik jong was. We moeten beseffen dat in vrijheid kunnen leven niet vanzelfsprekend is.”

Een programma-onderdeel is een ‘vrijheidsdiner in de stijl van de jaren 40 en 50'. Hoe gaat dit eruit zien?

,,Bij Hotel De Zwaan en Braderie Zwakenberg kunnen op 5 mei in totaal circa maximaal driehonderd personen genieten van een driegangenmenu. Deelname kost 75 euro per persoon, waarvan de helft naar de stichting gaat. We hebben in totaal zo’n 45.000 euro nodig. Tijdens het diner klinkt muziek uit de jaren 40 en 50, en Henri Boerdam, verzamelaar van oorlogsmaterialen, stalt een deel van zijn collectie in beide zalen uit. Na het diner kunnen duizenden mensen kijken naar het vrijheidsconcert. Hans Groen heeft hier speciaal nummers voor geschreven. Er worden ook persoonlijke oorlogsverhalen verteld.”

De aftrap is op 11 april met het ‘vrijheidsfeest op De Plas’?

,,Keep them Rolling rijdt die dag met legervoertuigen door alle negen dorpen van de gemeente Raalte. Bij De Plas geven de Pauwergirls een concert. Dit zijn drie dames die liedjes uit de jaren 40 en 50 zingen. Er is ook een foto-expositie.”

Jullie gaan voor een samenwerking met alle buurtdorpen, hoe willen jullie dit bereiken?

,,Begin november was er op initiatief van de gemeente een bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle dorpen. Daar hebben we duidelijk gemaakt dat we eenheid, samenwerking, gemeenschapszin en verbondenheid willen uitstralen. We hopen dat ondernemers hun etalages met tafeldisplays inrichten en de winkelstraten versieren. Burgers vragen we dit met hun eigen straat te doen. Via onze site kunnen twee soorten vlaggen worden besteld en kan elke kern zijn activiteiten aankondigen.” Activiteiten variëren van wandel- en fietstochten tot exposities en voorstellingen.’’

Op welke manier betrekken jullie de Raalter jeugd bij de festiviteiten?

,,Door jongeren op verschillende momenten gedichten te laten voordragen. Daarnaast komt er een tentoonstelling van door leerlingen van het Carmel College Salland ontworpen kleding gemaakt van oude lappen.’’

Bevrijdingsloop van 820 kilometer Noël Peeters is een van de leden van Atletiekvereniging Salland die begin mei het bevrijdingsvuur gaan ophalen in Normandië en dit na een estafetteloop van 820 kilometer in Raalte bezorgen. ,,We gaan dit met twee teams van elk zeven lopers doen waarbij de teams elkaar telkens na 100 kilometer afwisselen.” Voorlopig is het startmoment gepland op 2 mei om zes uur ‘s ochtends. De lopers krijgen het advies een gemiddelde snelheid van tien kilometer per uur aan te houden. Als iedereen zich hieraan houd, moet het bevrijdingsvuur op 5 mei voor zes uur ‘s avonds in Raalte zijn. Iedere loper wordt begeleid door twee fietsers. Peeters: ,,Het is een lantaarn die in Arromanches-les-Bains wordt ontstoken en die we in een busje meenemen. We zijn nog op zoek naar versterking van ons team, met name mensen die de catering willen verzorgen.” Belangstellenden kunnen mailen naar bevrijdingsloop2020@avsalland.nl.