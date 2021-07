Peter van Ee uit Wesepe wil één ding horen van de gemeente Olst-Wijhe: ‘Er is een zooitje van gemaakt’

Skaten en BMX’en op één plek in Wijhe? Groep fanatieke inwoners gelooft dat het gaat lukken

22 juli Fanatieke crossfietsers, skaters en stuntsteppers uit Wijhe hebben de handen ineengeslagen om hun vurige wens te verwezenlijken: een skatepark in combinatie met een BMX-baan in hun dorp. Folkert Hilarides (43) is sinds een aantal maanden betrokken bij de plannen, en gelooft dat het nu écht gaat gebeuren. ,,Ik hoop dat we in het najaar fondsen kunnen gaan werven.’’