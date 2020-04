Peter van Eijsden schitterde achter de coulissen, zijn uitvaart is óp het podium in Heino

Ophok­plicht voorbij, pluimvee mag woensdag weer naar buiten

28 april Boeren mogen vanaf woensdag hun pluimvee weer naar buiten laten. Dan is de ophokplicht, die sinds februari gold, voorbij. De ophokplicht was ingesteld, nadat bij een Duits Kalkoenenbedrijf vogelgriep was aangetroffen.