Pim Bentinck knokt keihard om adellijk goed in ere te houden

In de serie ziet de kijker Pim Bentinck in gesprek met Jort Kelder. Hoewel Pim - die niet met zijn leeftijd in de krant wil - niet op landgoed Schoonheten woont, vertelt hij, als oudste in de familielijn, over de familiegeschiedenis en het hedendaagse leven op het landgoed. Hoe hard de Bentincks moeten knokken om het familiebezit in ere te houden, dat van opgeven geen sprake is en dat de overheid naast de subsidies ook veel nieuwe regels stelt, waardoor het financieel steeds lastiger wordt.