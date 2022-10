Plan voor zorgwoningen in Sebastianuskerk Haarle ketsen af: ‘Het is financieel niet haalbaar’

Fietstocht langs boerenstal­len tijdens verras­sings­tour rondom Sallandse Heuvelrug: ‘Inkijkje in boerenle­ven én natuur’

Fietsen in de ‘boerenbuitenlucht’. Heidi Bouwman en Nandine Hunneman uit Nieuw-Heeten organiseren vrijdag hun BelevenisFietsroute voor iedereen die meer wil weten over boer en natuur. Deelnemers nemen een kijkje op de boerderij en zien allerlei bezienswaardigheden. ,,Maar waar je langs gaat fietsen... dat is nog geheim”, zegt Hunneman.

5 oktober