Plan voor zorgwoningen in Sebastianuskerk Haarle ketst af: ‘Het is financieel niet haalbaar’

Crematori­um in Deventer gaat tijdelijk dicht, verwarming gaat er met een hijskraan uit

Crematorium Steenbrugge in Deventer sluit binnenkort voor twee weken zijn deuren. Het verwarmingssysteem wordt vervangen. Locatiemanager Zamea Vos baalt van de tijdelijke sluiting, maar hoopt op begrip. ,,Diensten houden in de kou is geen pretje.”

11 oktober