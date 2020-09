Plannen voor een melkfabriek in Olst: ‘Hou melk uit Salland in Salland’

Nieuwe ‘corona­coach’ zorgt haast zonder wat te zeggen voor veilige afstand in Deventer Ziekenhuis

22 september Kom niet te dicht bij elkaar, zoek een rustig plekje in de wachtkamer en kom niet met meer dan één begeleider per patiënt naar binnen. Het ziekenhuis in Deventer heeft coronacoaches die op vriendelijke wijze iedereen op deze coronamaatregelen wijzen. ,,En dat zeggen we met een lach’’, zegt coach Ton. ,,Dat werkt het best.’’