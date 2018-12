Plaskerk, Luttenberg 700 jaar en Zelfregiecentrum Raalte maken kans op Goudhaentje

Vreedzaam protest in Raalte tegen ‘misdadig’ fokken van vleeskonij­nen

16 december Een demonstratie van de Stichting Konijn in Nood in Raalte is zaterdag zonder incidenten verlopen. Een groep van circa veertig betogers trok vanaf de parkeerplaats bij het gemeentehuis naar de Albert Heijn en de Jumbo om vervolgens het protest tegen het eten van konijnenvlees af te sluiten bij konijnenvleesfokkerij Hendriks aan de Pleegsterweg.