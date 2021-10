Ploeteren door een modderige visvijver en paardenbak: lopers eerste Broekstacle Run gaan als de brandweer

Parkeerwachters, vele auto's en fietsen geparkeerd in een weiland. Dat er aan de Horstweg in Broekland zondagmiddag wat te doen is, is direct duidelijk. Staat er een voetbalderby op het programma bij de nabijgelegen SV? Als tientallen hardlopers in natte en vieze kleding de weg oversteken, gaat een belletje rinkelen. De Broekstacle Run is van start gegaan.