Plotselinge vertrek Gosse Hiemstra roept vragen op

Kijkend naar de waardering voor zijn inspanningen als wethouder, van binnen en buiten de Raalter politiek, naar zijn voordracht voor een nieuw wethouderschap, is het plotselinge vertrek van Hiemstra een opmerkelijke koerswijziging. Een ommezwaai, die meer onderbouwing nodig heeft dan de verklaring waartoe Hiemstra zich - op nadrukkelijk advies van de gemeente - heeft beperkt. De lezing dat er tussen hem en een medewerker van de gemeente een verstoorde werkrelatie is ontstaan, roept vragen op.

Spanningen

Zoals de vraag hoe de spanningen tussen Hiemstra en de ambtenaar zijn gerezen. En de vraag waarom de Deventenaar zijn biezen heeft gepakt, en niet de ambtenaar? Het is speculeren, maar het voedt de gedachte dat die ambtenaar tot de hogere echelons hoort van het ambtenarenkorps in Raalte.

Een (kandidaat-)wethouder die opstapt omdat hij gebrouilleerd is met een ambtenaar, is voor zeker Raalter begrippen uniek. Maar door je verder in stilzwijgen te hullen, zorg je ervoor dat speculaties voortduren en een geheimzinnigheid rond deze affaire blijft hangen. Vandaar dat de aankondiging van burgemeester Martijn Dadema - hoe hij zal reageren op vragen van BurgerBelangen over deze kwestie - logisch is . Om verder imagoschade voor de gemeente en Hiemstra te voorkomen.