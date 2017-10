De Utrechtse politie en de horeca zijn boos over een promotiestunt van de Overijsselse rockband Bökkers, die de Utrechtse horeca in een kwaad daglicht zette. De zanger zou in een Utrechtse café flink toegetakeld zijn, maar het verhaal blijkt niet te kloppen.

,,En daar ben je dan een paar uur druk mee op de maandagmorgen’’, verzucht Emile Vermeulen, horeca-wijkagent in het Utrechtse centrum. ,,Geweld is op de eerste plaats niets om grappig over te doen. Vraag dat maar eens aan slachtoffers. En ten tweede bezorg je politie en gemeente er handenvol werk mee.’’

Zanger Hendrik Jan Bökkers van de band uit Heino plaatste gisteravond een foto van zichzelf op Facebook waarop hij verwondingen in zijn gezicht en op zijn handen heeft. Hij zou na een optreden in TivoliVredenburg met de band naar een kroeg zijn geweest in het centrum van Utrecht en zou daar in elkaar geslagen zijn. ‘Leuk volk daar... Sinds wanneer hoort vechten bij een avondje zuipen? Goddomme’, schrijft hij bij de foto.

Imago

Volledig scherm De zanger van Bökkers eindigde met een bloedend, gehavend gezicht bij de huisartsenpost. © Hendrik Jan Bökkers Emile Vermeulen kreeg meteen iemand van de gemeente aan de telefoon met het verzoek uit te zoeken wat er gebeurd was. Vechtpartijen in de horeca zijn immers slecht voor het imago van de stad. In de politiesystemen was niets van een knokpartij te vinden. De band wilde ook niet aangeven in welk café de vechtpartij zou zijn geweest.

Vandaag bleek dat de hele vechtpartij verzonnen was en het bericht was alleen bedoeld om een nieuw nummer van de band te promoten. Vandaag werd een videoclip van het nummer online gezet, waarin Bökkers net zo gehavend is als op de foto op Facebook.

Corrigeren

,,We werken er met z’n allen heel hard aan om uitgaan in Utrecht veilig te houden’’, zegt Vermeulen. Zo’n bericht haalt dat goede streven helemaal onderuit.’’ Vermeulen vindt het wel bemoedigend dat er op Facebook onder het bericht meteen reacties verschenen dat het in Utrecht wel leuk uitgaan is. ,,Zoiets corrigeert zich blijkbaar vanzelf.’’

Ook Leo Hollman, voorzitter van de afdeling Utrecht van Horeca Nederland, is niet te spreken over de grap. ,,Ik vond het vanmorgen al een raar bericht. Zoiets gebeurt niet in Utrecht zonder dat wij daarvan op de hoogte zijn. Dat er geen naam van een kroeg bij stond, vond ik ook al raar.’’

Hollman is dan ook blij dat het bericht niet blijkt te kloppen. ,,Je naam wordt door sociale media binnen de kortste keren te grabbel gegooid. Veiligheid is het allerbelangrijkste voor de horeca, dat wordt zo grondig verpest. Het is misplaatst en laag bij de grond om zoiets over de rug van de Utrechtse horeca te doen.’’