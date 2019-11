Politie Heino in holst van de nacht achter koeien aan

Gemeenten beraden zich op ingrepen bij jeugdzorg, maar wethouder Kampen weet al: ‘Dit helpt ook niet’

8 november Vier jaar nadat jeugdzorg werd overgedragen aan gemeenten, wil het kabinet deze vorm van decentralisatie deels terugdraaien. ‘Minder taken, meer samenwerken’, is de strekking van een brief van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Gemeenten in deze regio beraden zich nog op een reactie, maar wethouder Geert Meijering van Kampen vindt: ‘Ook dit gaat niet goed’.