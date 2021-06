Politie hoopt dat getuigen drie jaar na brandstichting in café Gina’s in Raalte wel durven te praten

De zaak is niet heropend, omdat hij nooit gesloten is geweest. ,,De reden dat we hem nu weer onder de aandacht brengen, is omdat we soms zien dat het verloop van de tijd van invloed kan zijn op de bereidwilligheid van eventuele getuigen om te praten’’, legt Marloes Ballast van Team Opsporingscommunicatie van de politie uit.