Politie ontruimt voetgangerstunnel na alternatief dorpsfeestje Mariënheem

Onze strijd tegen de extreme droogte: ‘Besef dit goed: water is meer waard dan goud’

21 juni Al drie jaar achtereen wordt Oost-Nederland getroffen door extreme droogte. Hoe moet het verder? Experts Melle Nikkels (Wageningen Universiteit) en Jan Peter van der Hoek (TU Delft) over waarom we water niet meer als een vanzelfsprekendheid kunnen zien en waarom we niet áltijd ons zwembadje achteloos kunnen vullen.