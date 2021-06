Politie zoekt in Wijhe naar kletsnatte winkeldief op slippers

Raalter bedrijven zien bud­get-sport­school in de straat niet zitten: ‘Wij zien parkeerpro­bleem aankomen’

Budget-sportschool Profit Gym wil aan de Vrieswijk in Raalte-Noord een nieuwe locatie realiseren. De gemeente Raalte ziet het zitten, maar de overige bedrijven in de straat niet. Zij vrezen grote parkeerproblemen. Ze hebben een advocaat in arm genomen om in het geweer te komen, maar vooralsnog ziet de gemeente niet dezelfde problemen als de buren van de sportschoollocatie.