Pompdagen Heino pakt wildplassers aan

Huntenpop betreurt mishande­ling Luttenber­ger: ‘Beveili­ging was al afge­schaald’

11:53 De beveiliging was vrijdag- op zaterdagnacht rond 02.00 uur al flink afgeschaald omdat het terrein leeg was. Ook zochten de meeste bezoekers eerder de uitgang op, omdat het rond 01.00 uur flink begon te regenen, dat zegt Hajon Westerveld van Huntenpop in reactie op de ernstige mishandeling van een bezoeker.