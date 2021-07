Pompdagen Heino wordt eenmalig Heinoos Weide Festival: ‘Een soort tentfeest met hopelijk kermis’

Tonny uit Holten fietst voor overleden kleinzoon: ‘Er zal vast een traantje worden gelaten’

3 juli HOLTEN - Fietsend de Mont Ventoux beklimmen voor spierziekte ALS is vrij bekend. Maar de 1909 meter hoge berg in Frankrijk trotseren voor SMA minder. Tonny Schutte uit Holten gaat samen met Anton Bronsvoort en Heetenaar Hans Koerkamp de strijd aan voor zijn overleden kleinzoon. „Ik had nog nooit van SMA gehoord.”