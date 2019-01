Pomphouders in Raalte op hun hoede na tweede overval

Pompstationhouders in Raalte zijn extra alert na een tweede overval in korte tijd. Nog meer maatregelen nemen blijkt echter lastig.

Dinsdagavond werd het BP-tankstation aan de Westdorplaan in Raalte rond 19.15 uur overvallen. Een man met bivakmuts bedreigde een medewerker met een mes en maakte een onbekend bedrag buit. De verdachte, gehuld in een grijze jas met koffievlekken, is nog voortvluchtig.

Buurtonderzoek

Eerder deze maand was het ook al raak bij een ander tankstation in Raalte. Op donderdagavond 3 januari werd een medewerker van de Texaco aan de Weidelaan na een worsteling met een mes bedreigd, waarna er geld uit de kassa werd gestolen. De politie onderzoekt beide overvallen, maar kan nog geen mededelingen doen. ,,We hebben het buurtonderzoek afgerond”, laat een woordvoerder weten. ,,Verder zijn de camerabeelden veiliggesteld en hebben we met slachtoffers gesproken. We weten hoeveel geld de dader heeft buitgemaakt, maar daar doen wij nooit mededelingen over.”

Mark Roescher, directeur van het dinsdag overvallen tankstation, kan in verband met het lopende onderzoek ook nog niet heel veel zeggen. ,,Het is natuurlijk heel erg wat er is gebeurd. Maar met onze medewerker gaat het naar omstandigheden goed. Die heeft woensdag zelfs al weer eventjes gewerkt.”

Maatregelen

Aan extra maatregelen wil Roescher voorlopig niet denken. ,,Tegen dit soort gekken kun je je niet wapenen. Natuurlijk waren we wel extra alert door de overval op de Texaco. Maar dat je drie weken later zelf aan de beurt bent, daar houd je geen rekening mee.” Bij de BP aan de Westdorplaan werken ze al met sluitbeveiliging. ,,Maar 24 uur iemand voor de deur neerzetten is gekkenwerk”, vindt Roescher.