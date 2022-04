Popprijzen Overijssel naar Nonchelange, Bökkers en Shadi: ‘Echt extreme vreugde’

Poppunt Overijssel zet met de prijs artiesten, organisaties en personen in de spotlights die het afgelopen jaar een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de Overijsselse popcultuur. Maarten Hutman uit Ommen, de artiest achter Nonchelange, was al verbaasd dat hij genomineerd was voor de Popprijs. Hutman: ,,Mijn debuutalbum moet nog uitkomen en ik ben nog zo aan het ontwikkelen en er moet nog zoveel komen. Dat je dan ook nog eens wint. Ik was enorm verrast en blij.”

Natuurlijk had hij wel bepaalde wensen en doelen voor dit jaar, maar de Popprijs Overijssel is wel één van de kersen op de taart. ,,Toen gisteren de prijs uitgereikt werd, was dat echt extreme vreugde. En direct na de uitreiking moest ik door naar Scheveningen voor opnamen. Vanuit Enschede helemaal naar de andere kant van Nederland.”

Ommen

Hij vindt het daarnaast ook nog eens bijzonder dat hij als Ommenaar de prijs in ontvangst mocht nemen. ,,Naar mijn weten heeft niemand uit Ommen ooit de Popprijs Overijssel gewonnen. Ommen heeft geen bruisende cultuursector. Ik zeg weleens dat ik geboren ben op het internet en hierdoor hebben veel wegen zich geopend voor mij. Ik heb deze prijs kunnen winnen doordat ik veel mensen heb getroffen die eenzelfde doel hebben gehad en dat is om elkaar omhoog te helpen in deze industrie.”

De jury prees hem omdat Hutman zich vooral in de afgelopen jaren ondanks de coronacrisis heeft weten te ontwikkelen en opviel en daarmee ‘het beste visitekaartje is van de Overijsselse popmuziek’. De artiest wist Babs en de Deventerse Minka achter zich te laten. Volgens het juryrapport was 2021 een succesjaar voor Nonchelange. Hij was te zien in het NPO-programma Muziekstad, deed een succesvolle Poprondetour en werd door 3voor12 uitgekozen als één van de 12 meest veelbelovende artiesten voor het komende jaar.

Hutman: ,,Ik ben natuurlijk als één van de twaalf veelbelovende artiesten van het jaar gekozen en ik heb op het festival Noorderslag gespeeld. Ik kijkt uit naar de komende tijd, waarin ik mijn debuutalbum afrond. Als je kijkt wie er voorheen de Popprijs Overijssel hebben gewonnen, dan zijn dat allemaal mensen die een hele leuke carrière hebben opgebouwd.”

Nonchelange wint, naast de titel, ook een sculptuur in samenwerking met Kunstacademie AKI en een bedrag van 1500 euro, te besteden aan de artistieke ontwikkeling.

Volledig scherm Hendrik Jan Bökkers tijdens een van de uitzendingen van Beste Zanger © AVROTROS

Pop Promotie Prijs voor Bökkers

Hendrik-Jan Bökkers was blij verrast met de Pop Promotie Prijs: ,,We waren genomineerd vanwege onze bijdrage aan de Overijsselse popculuur. Het is voor ons echt een bevestiging dat we goed bezig zijn. Ik ben er heel trots op.”

De Raaltenaar vertelt dat het nooit een doel op zich is geweest om in het dialect te zingen, maar dat dit zeer werd gewaardeerd door de jury achter de Popprijs Overijssel. ,,We hebben het Overijsselse dialect op de kaart gezet en weten het door onze muziek een boost te geven. We werden gisteravond geroemd en er werd verteld dat we het boegbeeld van de Nedersaksische muziek zijn geworden. Dat is een hartstikke mooie bijvangst. Ook vonden ze het mooi dat ik in mijn deelname aan Beste Zangers in het dialect heb gezongen en dat er een nummer in het dialect in de Top 2000 is verschenen. Deze prijs voelt echt als een waardering en dat is hartstikke tof.”

Videoboodschap

Ook werd Hendrik Jan Bökkers geroemd voor zijn podcast De Nedersaksen, over de Nedersaksische taal en cultuur, die veelvuldig wordt beluisterd. Hendrik Jan Bökkers kon in persoon niet bij de uitreiking van de prijs aanwezig zijn, maar via een videboodschap werd de prijs van harte in ontvangst genomen. In de categorie waren ook RTV Oost en Goomah Music genomineerd voor de Pop Promotie Prijs. Hendrik Jan Bökkers won, naast de titel, ook een sculptuur in samenwerking met Kunstacademie AKI en een bedrag van 1000 euro, te besteden aan de ontwikkeling van de Overijsselse popmuziek.

Beste track 2021

De Beste Track van 2021 was volgens het publiek ‘220’ van de artiest Shadi. Afgelopen weken konden mensen stemmen op hun favoriete track uit de ‘New Music Overijssel’ Spotifyplaylist van Poppunt Overijssel. Shadi kreeg daarbij de meeste stemmen, en liet daarmee Gijs - Laag In De Z - en Emma Doldersum - Move On - nipt achter zich. Shadi was nog niet te bereiken voor commentaar.