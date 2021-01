Postbode uit Heeten deed volgens justitie ‘meer dan wachtlopen’ in Syrië

Jihadstrij­der Victor D. : Ik heb gevochten aan het front in Syrië

26 juni Jihadstrijder Victor D. uit Heeten heeft wel degelijk gevochten aan het front in Syrië. Dat zegt hij in weekblad De Groene Amsterdammer. De voormalige postbode liet tot nu toe steeds in het midden of hij daadwerkelijk de wapens had opgepakt.