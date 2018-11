Prins Michel I is jongste prins ooit van Stöppelkaters in Raalte

Michel Rabelink (37) zwaait als jongste Prins ooit in de geschiedenis van de Stöppelkaters met de scepter. Michel de Eerste is op vrijdag 9 november om precies elf minuten over elf gepresenteerd in de uitverkochte Stöppelburcht, zoals de Leeren Lampe in carnavalstijd heet.

Michel Rabelink schrijft nog meer geschiedenis, want hij is de zoon en dus troonopvolger van Prins Willem II. Dat is een unicum voor de grootste carnavalsvereniging van Salland, want niet eerder heeft zowel vader als zoon als boegbeeld gediend van de Stöppelkaters.

Samen

In de Raalter gemeenschap is Michel I zeker geen onbekende. Jarenlang was hij penningmeester van de Stöppelkaters. Momenteel is hij projectleider voor de nieuwbouw op het voormalige MBI-terrein. Daarnaast vervult Rabelink diverse bestuursfuncties bij onder meer Kring Raalter Werkgevers, De Ronde Tafel, Platform Techniek, De Raalter Uitdaging en handbalvereniging Kwiek. Hij zet zich als vrijwilliger in voor voetbalclub Rohda Raalte. De combinatie van al deze activiteiten verklaart het motto van Prins Michel de Eerste: ‘Carnaval onderneem je samen!’