Proces tegen Heetense jihadist Victor D. start vandaag

De rechtszaak tegen de Heetense jihadist Victor D. gaat vandaag in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam van start. Justitie verdenkt hem van lidmaatschap van een terroristische organisatie. D. is niet bij de rechtszaak aanwezig. Hij is nog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk Syrië. Naast D. staan vandaag nog vier Nederlandse jihadisten bij verstek terecht.