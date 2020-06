Proces tegen oud ijzerhandelaar Haverman kost Raalte ruim 80.000 euro

Eigenaar horecaboot Wijhe vervalste handteke­ning voor vergunning

6 juni Eigenaar Jan Grootenhuis van de restaurantboot aan de Loswal in Wijhe heeft in 2018 de handtekening van de toenmalige uitbaatster vervalst om haar daar weg te krijgen. Daarvoor is hij door justitie veroordeeld. De gemeente vindt het echter geen probleem dat Grootenhuis twee weken geleden op dezelfde plek een nieuwe boot heeft neergelegd en in zee is gegaan met een andere uitbater.