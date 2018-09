Professor noemt vondst van burcht bij Wesepe 'fantastisch'

Lessen in levens­kunst op Capellen­borg

4 september Eenzaamheid onder leerlingen, hun seksuele geaardheid, pesterijen, vriendschappen. Thema's als deze kunnen aan bod komen in de lessen 'Think op school', waarmee de scholengemeenschap Capellenborg in Wijhe na de herfstvakantie begint. De school haakt aan bij het Zwolse project Think, dat een professionele trainer levert om met de mentor de groepsgesprekken van leerlingen te begeleiden.