Protesterende woonwagenbewoners Heino op de koffie bij burgemeester Dadema, maar: ‘Vertrouwen is niet terug’

VIDEO | UPDATE Proteste­ren­de woonwagen­be­wo­ners Heino wéér wegge­stuurd: ‘Je krijgt geen enkele adempauze’

Het protest van woonwagenbewoners in de gemeente Raalte krijgt een nieuw hoofdstuk. De gezinnen uit Heino voeren al enkele weken actie vanwege het gebrek aan standplaatsen. Vrijdagochtend zijn de protesterende bewoners door de gemeente weggestuurd van de plek vlak bij de N35. Luttele uren later moesten ze ook weg uit een woonwijk in Heino. ,,Het is echt schandalig.’’

4 februari