Provincie gaat honderden lantaarnpalen langs provinciale wegen verwijderen: ‘Onverantwoord’

video Grof geld verdienen met gruwelijke handel in honden: ‘Ze doen er alles aan om je te misleiden’

3 oktober De vraag naar jonge hondjes is in Nederland zó groot, dat jaarlijks 80.000 pups uit Oost-Europa worden geïmporteerd. Vaak zijn die afkomstig van malafide broodfokkers, terwijl de klant denkt dat hij een kerngezonde ‘Hollandse’ pup in huis haalt. ,,Ik heb mensen huilend aan de telefoon gehad.”