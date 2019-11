Provincie Overijssel onderzoekt of snelheid op provinciale wegen omlaag kan

Kan de snelheid op provinciale wegen in Overijssel omlaag om bij te dragen aan het oplossen van het stikstofprobleem? De provincie Overijssel gaat onderzoeken of dit mogelijk is.

D66 diende vandaag samen met GroenLinks en de Partij voor de Dieren een motie in, waarin gedeputeerde Boerman werd verzocht te onderzoeken of de maximumsnelheid op provinciale wegen omlaag kan. De drie partijen willen in navolging van de snelheidsverlaging op snelwegen kijken of een snelheidsverlaging ook op provinciale wegen mogelijk is. De snelheidsverlaging rond onder meer Natura 2000-gebieden in Overijssel zou dan moeten bijdragen aan het oplossen van het stikstofprobleem en het vergroten van de verkeersveiligheid.

Voor provinciale wegen met een maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur wordt onderzocht of daar in de toekomst zeventig of zestig kilometer per uur kan worden gereden. Op provinciale wegen waar nu nog honderd kilometer per uur van toepassing is, zou de maximumsnelheid in de toekomst mogelijk kunnen worden teruggeschroefd naar tachtig kilometer per uur.

