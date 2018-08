Pubquiz en bingo lokken veel jeugd naar Stöppelhaene

WOZ-waar­de is overal gestegen, bekijk hier jouw gemeente

25 augustus De duurste woningen in deze regio staan in de gemeente Putten. Dit is tevens de enige gemeente waar de WOZ-waarde de drie ton overstijgt. Met een gemiddelde waarde van 312.000 euro steekt Putten andere gemeenten in het verspreidingsgebied van de Stentor naar de kroon.