Raadslid Carlijn Mels (GroenLinks) uit Nijverdal neemt gedwongen time-out: ‘Ze heeft iets teveel hooi op haar vork genomen’

NIJVERDAL - GroenLinks-raadslid Carlijn Mels uit Nijverdal neemt een time-out. Ze is overspannen en wordt de komende zestien weken in de Hellendoornse raad vervangen door plaatsgenoot Andy Struikenkamp, die in de vorige raadsperiode al eens een half jaar raadslid was.

Mels is de dochter van fractievoorzitter Anja ter Harmsel en kwam in maart 2022 via voorkeursstemmen in de raad. Zelf wil ze liever niet ingaan op de redenen van haar tijdelijke vertrek uit de raad en verwijst direct naar haar ‘fractievoorzitter’.

Ter Harmsel: „Carlijn heeft dit laatste jaar iets teveel hooi op haar vork genomen en daarom moet ze nu even wat gas terugnemen. En dat kan volgens de gemeentewet nu eenmaal niet anders dan door haar direct vier maanden te laten vervangen. Ik hoop en verwacht dat ze dan weer haar plaats in de raad gaat innemen.”

Quote Als door GroenLinks een beroep op mij wordt gedaan, dan sta ik klaar voor deze fractie Andy Struikenkamp, raadslid GroenLinks

Struikenkamp (22) is momenteel een druk bezet man. Hij is bezig met zijn master biomedische technologie aan de UT, volgt de lerarenopleiding tot eerstegraads docent scheikunde en werkt bovendien drie dagen per week als ondersteuner op de vestiging Willem de Clercqstraat van de christelijke scholengemeenschap Reggesteyn in Nijverdal.

‘We zijn een team’

Struikenkamp benadrukt dat hij geen moment heeft geaarzeld toen hij enkele dagen geleden werd gevraagd om tijdelijk weer in de raad te gaan zitten. „Bij GroenLinks zijn we een team en als een beroep op mij wordt gedaan, dan sta ik klaar voor deze fractie. Ik ben overigens nu al burgerraadslid voor GroenLinks en verwacht niet dat het raadslidmaatschap nog eens veel extra tijd gaat kosten. Ik wordt dinsdagavond officieel benoemd en dan kan de Hellendoornse raad zich gaan opmaken voor 16 weken Andy Struikenkamp in actie”, lacht hij.

Volledig scherm Nijverdaller Andy Struikenkamp (22) keert tijdelijk terug in de Hellendoornse raad. © Bert Kamp / Reggestreek Fotograf