Raalte beperkt wachttijd bij aanvraag paspoort, rijbewijs of ID-kaart

video School in Olst in feeststem­ming: 'We juichen voor Yosina, of ze wint of niet'

9:07 Leerlingen van de CBS Prins Willem Alexanderschool in Olst verkeren al weken in een feeststemming. Ze delen mee in de overwinningsroes van Yosina Rumajauw, die zichzelf naar een plek in de finale van het RTL-programma The Voice Kids heeft gezongen. ,,Het is heel bijzonder wat dit met een school doet", zegt directeur Karin Olislagers.