'Raalte besteedt te veel geld aan personeel'

Nijboer heeft becijferd dat er sinds 2013 ruim een miljoen euro extra is uitgegeven voor interne personeelszaken. Bovenop het reguliere opleidingsbudget. De gemeenteraad werd gepaaid onder het motto: 'Investeren in personeel om het later terug te verdienen'. Van die belofte is volgens hem niets terechtgekomen. Hij vreest dat de geschiedenis zich nu gaat herhalen.

Revolving Fund

In 2013 werd in de gemeente Raalte het zogenoemde Revolving Fund ingevoerd. Het devies bij deze investeringen in het personeel luidde: 'Daarmee is eerst geld gemoeid alvorens het geld oplevert'. Er werd uiteindelijk door de gemeenteraad 500.000 euro beschikbaar gesteld, onder de voorwaarde dat dit geld uiterlijk in 2025 terug verdiend moest zijn. Er zou jaarlijks gerapporteerd worden over de voortgang van het Revolving Fund, maar het bleef al die tijd stil.

In 2015 werd het Revolving Fund overgeheveld naar het nieuwe fonds Strategische Personeels Planning (SPP). Een jaar later moest er 280.000 euro worden bijgestort. Voor het jaar 2017 waren uitgaven gepland van in totaal 350.000 euro, maar werd 735.000 euro onttrokken aan de pot SPP. Voor wachtgeldverplichtingen, mobiliteitsbevordering, verjonging, investeringen in organisatieontwikkeling en interim-management.

450.000 extra

Het college verzoekt de gemeenteraad om voor komend jaar 450.000 euro extra in de pot te storten. Met als toevoeging dat dit bedrag met ingang van 2021 terugvloeit naar de algemene middelen. Nijboer vindt dat dit voorstel geschrapt moet worden en vraagt om een gedetailleerd overzicht van alle uitgaven sinds 2013.