Raalte doet eigen onderzoek naar monumentale bomenlaan Schoonhetenseweg, snoeiwerk kost al een ton

Bomenspeci­a­list haalt miljoenen­aan­pak Raalte in Schoonhe­ten­se­weg onderuit: ‘Welke expertise is hier gebruikt?’

2 oktober Het wordt alsmaar onrustiger over de miljoeneninvestering die de gemeente Raalte wil doen in de Schoonhetenseweg. Een nieuw rapport van bomenspecialist De Bomenconsulent is zeer kritisch op de plannen die liefst 3,2 miljoen euro moeten kosten. De onderzoeker spreekt onder meer over een sterfhuisconstructie en vraagt zich zelfs af welke expertise er vanuit de gemeente is gebruikt als het gaat om het behoud van de monumentale eikenlaan. Het is niet voor het eerst dat er vanuit externe onderzoeksbureaus kritiek klinkt op het plan van Raalte. Hoe zit het precies?