Raalte koerst af op coalitie van Gemeentebelangen en CDA

Lintje voor supervrij­wil­li­ger Wim Jansen in Laag Zuthem

27 april Wim Jansen is al vele jaren de onmisbare, technische, stille kracht achter alle evenementen en activiteiten in Laag Zuthem. Dit is een van de redenen dat hij vrijdag koninklijk is onderscheiden. Burgemeester Martijn Dadema reikte hem tijdens de opening van de Oranjefeesten in zijn dorp de versierselen uit die horen bij de titel Lid in de Orde van Oranje-Nassau.