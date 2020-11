Raalte koopt grond in Luttenberg voor 20 tot 30 nieuwbouwwoningen

Kaart Onstuimige groei commer­ciële teststra­ten in Oost-Nederland: ‘Wees kritisch op waar je je laat testen’

6 november Er gaat geen dag voorbij of er opent in deze regio wel weer een nieuwe coronateststraat. Arbodiensten, werkgeversclubs en ondernemers van allerlei pluimage strijken neer in leegstaande bedrijfspanden of loodsen. In Oost-Nederland loopt het al in de tientallen.