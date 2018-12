Raalte krijgt de 268e vestiging van pizzaketen Domino's

De franchiser van Raalte is Serop Yeghazarian. Serop is ook de trotse eigenaar van Domino’s Kampen. Serop vertelt: ,,De manager van de winkel in Raalte wordt André Prins. André is vijf jaar geleden bij mij in de winkel in Kampen begonnen als pizzabezorger. In de jaren daarna is hij uitgegroeid tot winkelmanager in Kampen. Met de opening van de nieuwe winkel verhuist Andre mee naar Raalte.”