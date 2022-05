Raalte maakt zich na Overijssels Kampioenschap op voor nieuw toernooi: BMX-top komt naar Salland

Zandvlakte doemt op naast sporthal Hoogerhey­ne in Heino: ‘Beachveld voor ons allemaal een experiment’

De zaal uit, de zandbak in. Naast sporthal Hoogerheyne in Heino worden de laatste klussen afgemaakt voordat het allereerste beachseizoen op deze locatie begint. Een grote wens gaat daarmee in vervulling voor volleybalvereniging Hevo, handbalvereniging HHZD en Stichting Sportbelangen Heino.

9 mei