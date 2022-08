Raalte moet alweer uitstel slikken van Proef de Nazomer: alleen Bierfestival gaat door

Het idee om verschillende culinaire Raalter evenementen te bundelen gaat dit jaar opnieuw niet door. Proef de Nazomer, een gezamenlijk festival, bestaat al sinds vorig jaar maar heeft tot dusver vooral met pech te maken. Cu & Cu en In de Smaak worden afgelast. Het Bierfestival gaat op eigen initiatief wel door. ,,De situatie is natuurlijk heel teleurstellend, maar nu gaan we vol voor volgend jaar”, zegt voorzitter Frans Rouwenhoff.