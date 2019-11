Raalte moet nog zeker jaar wachten op ‘slimme’ verkeerscamera’s tegen criminelen

Er is onvoldoende servercapaciteit bij de politie. Daarom wordt het plan om ANPR-camera’s (Automatic Numberplate Recognition) te plaatsen in de regio Raalte voorlopig in de ijskast gelegd.

De ‘slimme’ camera’s moeten de politie automatisch een seintje geven als er bijvoorbeeld een gestolen auto of een voertuig dat bekend is van woninginbraken passeert. Met dit systeem is het mogelijk naderhand criminelen op te pakken en met de data inzicht te krijgen in vluchtroutes. Daarmee moet de politie meer slagkracht krijgen bij de opsporing van rondtrekkende criminelen.

Mobiel banditisme

De camera’s moeten op plekken langs provinciale wegen komen, zoals de kruising van de N35 met de N348, in de volksmond ook wel kruispunt Bos genoemd. ,,De regio heeft van ‘mobiel banditisme’ veel last’’, stelt burgemeester Martijn Dadema. ,,Criminelen komen van een andere plek in het land, slaan hun slag in de regio Raalte en gaan er weer vandoor.”

De burgemeester zegt dat het aantal inbraken in 2019 geluwd is, maar dat de wens om ‘slimme’ camera’s te plaatsen in de gemeente er nog steeds is. ,,Na onderzoek bleek dat wij als gemeente afhankelijk zijn van de servercapaciteit van de politie. Helaas is die momenteel onvoldoende. In 2020 moet de politie duidelijkheid geven over de uitbreiding van de servercapaciteit.”

Dadema zegt het jammer te vinden dat de uitvoering van de plannen is uitgesteld naar volgend jaar. In de begroting van de gemeente Raalte voor 2020 wordt eenmalig 15.000 euro beschikbaar gesteld voor het plaatsen van de verkeerscamera’s. De jaren daarna moet er structureel 10.000 euro vrijkomen.

Landelijke aanpak

De politie wijst erop dat de afgelopen jaren het cameranetwerk zich ‘aanzienlijk heeft uitgebreid’. ,,We zien landelijk dat er veel interesse is vanuit gemeenten in plaatsing van ANPR-camera’s’’, meldt woerdvoerder Ruud Visser van de politie. ,,De wens van gemeenten is niet nieuw, maar behoeft meer uitleg en bestudering. Het gaat verder dan alleen een server bijplaatsen.’’

De politie werkt momenteel samen met andere partijen. ,,Data worden dan niet aangesloten op de server van de politie, maar op een server van een partij die onder toezicht staat van gemeenten en politie.” Er is volgens Visser een landelijke proef gaande in een viertal gemeenten. Eind 2020 zal nieuwe informatie beschikbaar komen. ,,Geld en mankracht is niet het probleem, er zijn een paar ontwikkelingen die samenvallen. Plaatsing van ANPR-camera’s valt daar ook onder.”