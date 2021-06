Raalte ondersteunt plannen voor Bouwvakfeest Nieuw Heeten: ‘We denken graag mee over mogelijkheden’

Waarom het Sallandse dorpje Heeten rust geeft aan Memphis Depay en zijn moeder Cora

5 juni Bijzonder noemt Cora Schensema de relatie met haar zoon Memphis Depay. En dat is niet alleen, zegt ze, omdat ze hem met de rest van de wereld moet delen. De band is ook speciaal, omdat ze met z’n tweeën zoveel moeilijke momenten hebben meegemaakt. Maar nu is er rust. Mede dankzij een boerderij in Heeten die de voetballer van het Nederlands elftal vijf jaar geleden voor zijn moeder heeft gekocht.