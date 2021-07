Raalte over oplaaiend virus: ‘Als het mondkapje weer op moet, doe ik dat’

Op een stapel houten platen zit twintiger Noraly Bakker een sigaretje te roken met haar collega’s. Ze wijst naar haar shirt, waarop ‘Event group’ staat te lezen. ,,Het is klote natuurlijk, ik had vandaag eigenlijk heerlijk op een festival moeten staan. Dus ja, door die oplopende besmettingen ben ik de klos. Vrijdag hoorden we dat het niet door kon gaan. Daar ben ik goed ziek van, ja.” En dus is ze nu weer een Aldi aan het verbouwen. ,,Je doet alles om toch het bedrijf overeind te houden. Zonnepanelen plaatsen, in de bouw helpen.” Ze is in loondienst bij Event group, maar veel evenementen heeft ze de afgelopen anderhalf jaar niet gezien.