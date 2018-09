Raalte scoort met campagne Natuur en Milieu Overijssel

Zelfverze­ker­de Anna uit Raalte bezingt vrede tussen mensen

17:38 Met haar finaleplaats in de talentenjacht The Voice Kids vorig jaar oogstte Anna uit Raalte al grote bewondering. Toen greep ze net naast de triomf. Zaterdag jaagt de elfjarige opnieuw het hoogste na, dan in het Junior Songfestival in Zutphen.