Raalte strijdt met ansichtkaarten tegen verkeersovertreders

Sallandse scholieren lovend over Jan Terlouw: Hij weet overal een antwoord op

8:04 Ze gaan vandaag met elkaar in debat over duurzame landbouw in het Raalter Hoftheater. Maar leerlingen van het Carmel College Salland willen vooral luisteren naar wat Jan Terlouw te zeggen heeft. ,,We kunnen hem van alles vragen.''