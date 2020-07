Raalte strijdt tegen overtollige kilo’s bij kinderen: ‘Nu investeren in gezond leven, later profijt’

Rechtbank geeft Ab Visser uit Olst geen gelijk: werkzaamhe­den Jan Hoogland­straat kunnen van start

4 juli Ab Visser probeerde via de rechtbank te voorkomen dat zijn straat op de schop ging, maar kreeg vrijdag te horen dat zijn poging is mislukt. De Jan Hooglandstraat in Olst kan nu opnieuw ingericht worden. Visser heeft er geen vertrouwen in dat de aanpassingen iets bijdragen aan de verkeersveiligheid in zijn straat.