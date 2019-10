Raalte verzamelt eigen historie bij elkaar via de plakplaatjes van de Jumbo

Een chique dik boek met harde kaft en kleurenfoto's. Met daarin de wetenswaardigheden die elke Raaltenaar zou moeten weten, of je nu import bent of sinds mensenheugenis in Salland woont. Ieder adres in Raalte, Broekland en Nieuw Heeten krijgt dit weekeinde het boek als gift door de brievenbus. Met een klein maartje: de meeste foto's moeten nog wel even verzameld worden.