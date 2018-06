Raalte vraagt burgers alert te zijn om inbrekers te weren

Burgemeester Martijn Dadema hoopt dat inwoners niet schromen om alarm te slaan als er zich een verdachte situatie voordoet. ,,Soms zegt je gevoel dat er iets niet klopt in jouw straat'', betoogt hij. ,,Je signaleert een verdachte situatie of je hebt iets raars gezien. Dit soort dingen kun je zeker melden bij 112 of bij de buurtgroep op WhatsApp. Het doel is inbrekers de pas af te snijden en duidelijk te maken dat ze in onze mooie gemeente niets te zoeken hebben.”

Alleen het signaleren van verdachte situaties is volgens gemeente en politie niet voldoende. Ze roepen inwoners ook om ervoor te zorgen dat inbrekers minder snel kunnen toeslaan bij hun woning.

Tips:

- Ramen en deuren staan vaak open met het mooie weer. Een insluiper kan zo wel heel makkelijker met uw spullen vandoor gaan. Doe deuren en ramen op slot; ook al gaat u maar heel even naar de buren, boodschappen doen of even op zolder de was ophangen.

- Zorg ervoor dat uw tuin geen makkelijke schuilplaats is voor dieven. Hou struiken bij raam en deur kort.

- Licht uw buren in over vakantieplannen. Zij kunnen op uw woning letten en het laten lijken of er toch iemand thuis is. Door de post weg te halen, de auto af en toe eens op de oprit te zetten of een lampje aan te doen.