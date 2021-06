Raalte wil minder regels voor bomenkap: alleen kapvergunning nodig voor ‘bijzondere’ exemplaren

Zonnepark op bedrijven­ter­rein de Zegge VII in Raalte komt er toch niet: plan voor 9600 panelen blijkt niet rendabel

7 juni Het zonnepark op bedrijventerrein De Zegge VII in Raalte komt er toch niet. Het is niet haalbaar om 9600 zonnepanelen te plaatsen onder de hoogspanningsleidingen vanwege de financiële risico’s en de ruimte die de panelen op de grond innemen. ,,Als er op termijn andere technische mogelijkheden zijn, kunnen we er wellicht weer naar kijken, maar dat is nu niet heel realistisch’’, zegt wethouder Frank Niens.